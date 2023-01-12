На Дніпропетровщині жінка вбила власного чоловіка

53-річна жінка вхопила ніж і нанесла 56-річному чоловікові ударів в ногу. Від отриманих травм той помер.
Усе це відбувалося у родини вдома.
Знаряддя злочину – ніж, поліцейські знайшли і вилучили. А саму жінку затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Їй повідомили про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження – це ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.
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