На Дніпропетровщині жінка вбила власного чоловіка

У ніч на 10 січня подружжя криворожан поскандалило.

53-річна жінка вхопила ніж і нанесла 56-річному чоловікові ударів в ногу. Від отриманих травм той помер.

Усе це відбувалося у родини вдома.

Знаряддя злочину – ніж, поліцейські знайшли і вилучили. А саму жінку затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Їй повідомили про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження – це ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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