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  • В Кривом Роге подростки ради развлечения стреляли с балкона в сторону детской площадки (ВИДЕО)

В Кривом Роге подростки ради развлечения стреляли с балкона в сторону детской площадки (ВИДЕО)

Сегодня 13:44
просмотров

Ради развлечения подростки решили пострелять патронами из многоэтажки.

Новости Днепра про В Кривом Роге подростки ради развлечения стреляли с балкона в сторону детской площадки (ВИДЕО)

Подростки из Кривого Рога решили пострелять из пистолета, который, по предварительным данным, принадлежит их отцу. Об этом сообщает «Днепр Областной».

Импровизированный тир «начал работу» вечером воскресенья 26 ноября. На видео, которое публикуют в сети, слышно, как подростки говорят друг другу, что отдача у пистолета сильная, поэтому необходимо его держать обеими руками. Также один из ребят отмечает, что нужно «закрыть балкон, чтобы баба не услышала».

После этого один из них выстрелил с балкона в сторону двора многоэтажки, где находится детская площадка и припаркованные автомобили. Там могли быть люди.

По состоянию на сегодняшний день более официальной информации от полиции нет.

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Новости Днепра про В Кривом Роге подростки ради развлечения стреляли с балкона в сторону детской площадки (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге подростки ради развлечения стреляли с балкона в сторону детской площадки (ВИДЕО)Русский

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