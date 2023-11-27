У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)

Заради розваги підлітки вирішили постріляти патронами з багатоповерхівки.

Підлітки з Кривого Рогу вирішили постріляти з пістолета, який, за попередніми даними, належить їхньому батьку. Про це повідомляє “Дніпро Обласний”.

Імпровізований тир “розпочав роботу” ввечері неділі 26 листопада. На відео, яке ширять у мережі чути, як підлітки кажуть один одному, що віддача у пістолета сильна, тож необхідно його тримати обома руками. Також один із хлопців зазначає, що треба “закрити балкон, щоб баба не почула”.

Після цього один із них вистрілив з балкона в бік подвірʼя багатоповерхівки, де знаходиться дитячий майданчик та припарковані авто. Там могли бути люди.

Станом на зараз більш офіційної інформації від поліції немає.

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