Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)

У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)

Сьогодні 13:44
просмотров

Заради розваги підлітки вирішили постріляти патронами з багатоповерхівки.

Новости Днепра про У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)

Підлітки з Кривого Рогу вирішили постріляти з пістолета, який, за попередніми даними, належить їхньому батьку. Про це повідомляє “Дніпро Обласний”. 

Імпровізований тир “розпочав роботу” ввечері неділі 26 листопада. На відео, яке ширять у мережі чути, як підлітки кажуть один одному, що віддача у пістолета сильна, тож необхідно його тримати обома руками. Також один із хлопців зазначає, що треба “закрити балкон, щоб баба не почула”. 

Після цього один із них вистрілив з балкона в бік подвірʼя багатоповерхівки, де знаходиться дитячий майданчик та припарковані авто. Там могли бути люди. 

Станом на зараз більш офіційної інформації від поліції немає. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Кривому Розі підлітки задля розваги стріляли з балкону у бік дитячого майданчика (ВІДЕО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі померло немовля через картоплю, зварену на грибному бульйоні
Новини Дніпра
Сьогодні 14:10
У Кривому Розі померло немовля через картоплю, зварену на грибному бульйоні

У поліції Кривого Рогу цей факт підтвердили.

Негода лютує: на Дніпропетровщині знеструмлено 178 населених пунктів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:15
Негода лютує: на Дніпропетровщині знеструмлено 178 населених пунктів

Від учора по всій Україні лютує негода.

У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажки
Новини Дніпра
Сьогодні 10:28
У Дніпрі через козу зупинилася робота шиномонтажки

У Дніпрі бродяча коза паралізувала роботу шиномонтажа.

Спортсменка із Дніпра виборола “золото” на змаганнях зі скелелазіння у Саудівській Аравії
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
Спортсменка із Дніпра виборола “золото” на змаганнях зі скелелазіння у Саудівській Аравії

Вітаємо!

Наверх