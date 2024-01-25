В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали

Очевидцы утверждают, что сегодня, 25 января, около 5.00 утра они услышали громкий взрыв и звук падающего стекла. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
На месте работают взрывотехники, следователи, оперативники и эксперты с передвижной криминалистической лабораторией, отмечают в местном телеграм-канале «На часі».
Предварительно известно, что в дом выстрелили с расстояния около 250 м. Повреждены окна и стекла в трех квартирах. Известно, что в пострадавшей от попадания больше всего квартире живет обычная семья. Отец сейчас в командировке в другом регионе.
Полицейские устанавливают личность стрелка, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту взрыва.
Читайте также:
Автор:
Без паники!
Что стало причиной аварии – пока неизвестно.
Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.
Жительница Кривого Рога чуть не потеряла 100 тысяч гривен выигрыша.
В центре Днепра еще сохранилось несколько десятков домов, построенных более века назад. «Опознать» их можно в первую очередь по количеству этажей – в конце XIX и начале XX веков дома редко возводили выше 3-х этажей, по фасаду - здания часто…
В части Днепра внезапно исчез свет.
Без паники!
Это касается жителей пяти поселков в пригороде Днепра!
Что стало причиной аварии – пока неизвестно.
В Днепре с 2014 по 2023 год переименовали более 700 топонимов.
Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.
Подготовьтесь!
Захватите с собой зонт!
В Днепре к дому пытались пристроить трехкомнатный царь-балкон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!