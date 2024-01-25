Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали

Сегодня 10:36
просмотров

В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв.

Новости Днепра про В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали

Очевидцы утверждают, что сегодня, 25 января, около 5.00 утра они услышали громкий взрыв и звук падающего стекла. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

На месте работают взрывотехники, следователи, оперативники и эксперты с передвижной криминалистической лабораторией, отмечают в местном телеграм-канале «На часі».

Предварительно известно, что в дом выстрелили с расстояния около 250 м. Повреждены окна и стекла в трех квартирах. Известно, что в пострадавшей от попадания больше всего квартире живет обычная семья. Отец сейчас в командировке в другом регионе.

Полицейские устанавливают личность стрелка, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту взрыва.

Новости Днепра про В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали

Новости Днепра про В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: деталиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области анонсировали мощные взрывы: где именно и когда
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В Днепропетровской области анонсировали мощные взрывы: где именно и когда

Без паники!

На Днепропетровщине столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 08:55
На Днепропетровщине столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавшие

Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками: есть «прилет» на одном из предприятий
Новости Днепра
Сегодня 07:41
Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками: есть «прилет» на одном из предприятий

Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрыш
Новости Днепра
Вчера 21:34
В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрыш

Жительница Кривого Рога чуть не потеряла 100 тысяч гривен выигрыша.

Последние новости

Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)
Странная история дома Браиловского в центре Днепра: пропавшие собственники, коммунальные квартиры и уникальная лестница (ФОТО)

В центре Днепра еще сохранилось несколько десятков домов, построенных более века назад. «Опознать» их можно в первую очередь по количеству этажей – в конце XIX и начале XX веков дома редко возводили выше 3-х этажей, по фасаду -  здания часто…

Сегодня 12:52
3
просмотров
В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известно
В части Днепра внезапно исчез свет из-за технологических нарушений: что известно

В части Днепра внезапно исчез свет.

Сегодня 11:16
1
просмотров
В Днепропетровской области анонсировали мощные взрывы: где именно и когда
В Днепропетровской области анонсировали мощные взрывы: где именно и когда

Без паники!

Сегодня 10:00
6
просмотров
В пригороде Днепра сегодня будут перебои с водоснабжением: кому нужно сделать запасы
В пригороде Днепра сегодня будут перебои с водоснабжением: кому нужно сделать запасы

Это касается жителей пяти поселков в пригороде Днепра!

Сегодня 09:30
5
просмотров
На Днепропетровщине столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавшие
На Днепропетровщине столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавшие

Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

Сегодня 08:55
5
просмотров
В горсовете Днепра рассказали, нужно ли переоформлять документы, если изменилось название улицы
В горсовете Днепра рассказали, нужно ли переоформлять документы, если изменилось название улицы

В Днепре с 2014 по 2023 год переименовали более 700 топонимов.

Сегодня 08:25
4
просмотров
Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками: есть «прилет» на одном из предприятий
Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками: есть «прилет» на одном из предприятий

Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

Сегодня 07:41
3
просмотров
Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)
Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
2
просмотров
Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снег
Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
2
просмотров
В Днепре к многоэтажке пристраивали трехкомнатный царь-балкон (ФОТО)
В Днепре к многоэтажке пристраивали трехкомнатный царь-балкон (ФОТО)

В Днепре к дому пытались пристроить трехкомнатный царь-балкон.

Вчера 22:02
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх