В Кривом Роге по многоэтажке попали из гранатомета: детали

В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв.

Очевидцы утверждают, что сегодня, 25 января, около 5.00 утра они услышали громкий взрыв и звук падающего стекла. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

На месте работают взрывотехники, следователи, оперативники и эксперты с передвижной криминалистической лабораторией, отмечают в местном телеграм-канале «На часі».

Предварительно известно, что в дом выстрелили с расстояния около 250 м. Повреждены окна и стекла в трех квартирах. Известно, что в пострадавшей от попадания больше всего квартире живет обычная семья. Отец сейчас в командировке в другом регионе.

Полицейские устанавливают личность стрелка, решается вопрос об открытии уголовного дела по факту взрыва.

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