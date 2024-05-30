Иностранец 7 лет нелегально жил в Днепре

На днях полицейские миграционной полиции обнаружили иностранца, который 7 лет нелегально проживал в Украине.
43-летний гражданин Республики Армения был доставлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В дальнейшем мужчину принудительно депортируют на родину.
Скрывавшегося от правоохранительных органов нелегала в Днепре задержали полицейские Управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с инспекторами ГУ ГТС в Днепропетровской области.
Напомним, из Днепра депортировали нелегалку из РФ.
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