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Иностранец 7 лет нелегально жил в Днепре

Сегодня 15:58
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В Днепре 7 лет скрывался мужчина, у которого не было разрешения на пребывание в Украине.

Новости Днепра про Иностранец 7 лет нелегально жил в Днепре

На днях полицейские миграционной полиции обнаружили иностранца, который 7 лет нелегально проживал в Украине.

43-летний гражданин Республики Армения был доставлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В дальнейшем мужчину принудительно депортируют на родину.

Скрывавшегося от правоохранительных органов нелегала в Днепре задержали полицейские Управления миграционной полиции ГУНП в Днепропетровской области совместно с инспекторами ГУ ГТС в Днепропетровской области.

Напомним, из Днепра депортировали нелегалку из РФ.

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