Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известно

Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известно

Сегодня 17:42
просмотров

Мать 6-летнего Даниила Литенца, которого в декабре 2022 года обнаружили мертвым в Ингулецком карьере, судили через полтора года после его гибели.

Новости Днепра про Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известно

После трагедии у женщины изъяли двух малолетних детей решением суда и обязали платить алименты на их содержание. Родительских прав не лишили, об этом пишет местное издание «На часі».

На днях Ингулецкий суд присудил женщине три года за решеткой за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Однако, наказание смягчили — на год условно. Таким образом мама при желании может вернуть опеку над своими детьми.

Что предшествовало?

Как выяснили правоохранители, обвиняемая имела четырех детей – 18, 12, 6 и 5 лет. Она не создала им надлежащих условий для проживания, часто злоупотребляла алкоголем, не работала, жила с сожителем и своей матерью за ее счет. Двое детей – 12 и 5 лет проживали с бабушками, но горе-мать ими не интересовалась. Отец тоже не общался со своими детьми и материально не помогал.

За два года до трагедии, в 2020 году, женщину дважды привлекали к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В 2018 году один из детей, которому в то время не было и года, сильно обжегся кипятком, и мать отказалась от его госпитализации.

В ноябре 2022 года, когда 6-летний сын пропал без вести, мать не сразу заметила отсутствие ребенка и не обратилась в полицию. Свое безразличие она тогда объяснила тем, что мальчик по-прежнему уходил из дома и не возвращался.

Нашли ребенка вместе с другим мальчиком только через три недели. Тела детей были в карьере ЧАО «Ингулецкий ГОК» вместе с телом другого пропавшего мальчика – 8-летнего Георгия Ковалева. Судмедэкспертиза установила, что смерть детей наступила в первую ночь пребывания в карьере вследствие переохлаждения – тогда минимальная температура воздуха ночью была в пределах 0°.

Читайте также:

Новости Днепра про Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известноУкраїнська Новости Днепра про Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всех
    Новости Днепра
    Сегодня 15:18
    Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всех

    Для населения тарифы пока останутся неизменными.

    Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции
    Новости Днепра
    Сегодня 13:51
    Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции

    Плавчиха из Каменского Татьяна Афанасьева пронесла факел с олимпийским огнем…

    Над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление: что это значит
    Новости Днепра
    Сегодня 13:21
    Над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление: что это значит

    В этом году в Днепре несколько раз наблюдали за солнечным…

    В Днепропетровской области женщина 33 года жила со старым советским паспортом
    Новости Днепра
    Сегодня 12:51
    В Днепропетровской области женщина 33 года жила со старым советским паспортом

    Через 33 года жительница Херсона сменила свой старый советский паспорт…

    Последние новости

    Какие документы нужны для обмена водительских прав в 2024 году: перечень
    Какие документы нужны для обмена водительских прав в 2024 году: перечень

    Первые права новоиспеченный водитель получает сроком на 2 года. Если за это время он не будет нарушать ПДД и не наберет определенное количество баллов – ему выдадут новое удостоверение на вождение авто сроком на 30 лет.

    Сегодня 17:22
    1
    просмотров
    Куда пойти в Днепр в День защиты детей: праздничная программа
    Куда пойти в Днепр в День защиты детей: праздничная программа

    1 июня в Украине отмечается Международный день защиты детей.

    Сегодня 17:00
    2
    просмотров
    Отдал 25 лет работе: кем был водитель «скорой», погибший из-за попадания дрона в Никополе
    Отдал 25 лет работе: кем был водитель «скорой», погибший из-за попадания дрона в Никополе

    Стало известно имя водителя, погибшего из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе, 29 мая.

    Сегодня 16:49
    1
    просмотров
    Похож на попугая: в пригороде Днепра заметили редкую птицу
    Похож на попугая: в пригороде Днепра заметили редкую птицу

    Вблизи Днепра заметили редкую для наших краев птицу — сиворакшу.

    Сегодня 16:11
    7
    просмотров
    Иностранец 7 лет нелегально жил в Днепре
    Иностранец 7 лет нелегально жил в Днепре

    В Днепре 7 лет скрывался мужчина, у которого не было разрешения на пребывание в Украине.

    Сегодня 15:58
    2
    просмотров
    Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всех
    Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всех

    Для населения тарифы пока останутся неизменными.

    Сегодня 15:18
    3
    просмотров
    В Днепре показали, как может выглядеть проспект Науки после ремонта
    В Днепре показали, как может выглядеть проспект Науки после ремонта

    В Днепре в будущем могут перевоплотить проспект Науки.

    Сегодня 15:04
    4
    просмотров
    В Днепре находится уникальное озеро с розовой водой
    В Днепре находится уникальное озеро с розовой водой

    В пределах города Днепр есть несколько озер. Находятся они рядом с частным сектором и многоэтажками. Одно из таких озер находится в Амур-Нижнеднепровского района. Называется оно Шпаковое и вытекает из другого водоема – озера Чередницкого, что находится на границе города. На…

    Сегодня 14:33
    18
    просмотров
    В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехать
    В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехать

    В Днепре продлят автобусный маршрут.

    Сегодня 14:31
    6
    просмотров
    В Днепре подсветка большого ЖК на Набережной будет подстраиваться под праздники и дни недели: увлекательное видео
    В Днепре подсветка большого ЖК на Набережной будет подстраиваться под праздники и дни недели: увлекательное видео

    В Днепре обновят подсветку ЖК "Небосклон", расположенный на Набережной в центре города.

    Сегодня 14:17
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх