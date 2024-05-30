Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известно

Мать 6-летнего Даниила Литенца, которого в декабре 2022 года обнаружили мертвым в Ингулецком карьере, судили через полтора года после его гибели.

После трагедии у женщины изъяли двух малолетних детей решением суда и обязали платить алименты на их содержание. Родительских прав не лишили, об этом пишет местное издание «На часі».

На днях Ингулецкий суд присудил женщине три года за решеткой за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Однако, наказание смягчили — на год условно. Таким образом мама при желании может вернуть опеку над своими детьми.

Что предшествовало?

Как выяснили правоохранители, обвиняемая имела четырех детей – 18, 12, 6 и 5 лет. Она не создала им надлежащих условий для проживания, часто злоупотребляла алкоголем, не работала, жила с сожителем и своей матерью за ее счет. Двое детей – 12 и 5 лет проживали с бабушками, но горе-мать ими не интересовалась. Отец тоже не общался со своими детьми и материально не помогал.

За два года до трагедии, в 2020 году, женщину дважды привлекали к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В 2018 году один из детей, которому в то время не было и года, сильно обжегся кипятком, и мать отказалась от его госпитализации.

В ноябре 2022 года, когда 6-летний сын пропал без вести, мать не сразу заметила отсутствие ребенка и не обратилась в полицию. Свое безразличие она тогда объяснила тем, что мальчик по-прежнему уходил из дома и не возвращался.

Нашли ребенка вместе с другим мальчиком только через три недели. Тела детей были в карьере ЧАО «Ингулецкий ГОК» вместе с телом другого пропавшего мальчика – 8-летнего Георгия Ковалева. Судмедэкспертиза установила, что смерть детей наступила в первую ночь пребывания в карьере вследствие переохлаждения – тогда минимальная температура воздуха ночью была в пределах 0°.

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