Трагедия в Кривом Роге. Маму погибшего в карьере 6-летнего мальчика судили: что известно

После трагедии у женщины изъяли двух малолетних детей решением суда и обязали платить алименты на их содержание. Родительских прав не лишили, об этом пишет местное издание «На часі».
На днях Ингулецкий суд присудил женщине три года за решеткой за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Однако, наказание смягчили — на год условно. Таким образом мама при желании может вернуть опеку над своими детьми.
Как выяснили правоохранители, обвиняемая имела четырех детей – 18, 12, 6 и 5 лет. Она не создала им надлежащих условий для проживания, часто злоупотребляла алкоголем, не работала, жила с сожителем и своей матерью за ее счет. Двое детей – 12 и 5 лет проживали с бабушками, но горе-мать ими не интересовалась. Отец тоже не общался со своими детьми и материально не помогал.
За два года до трагедии, в 2020 году, женщину дважды привлекали к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. В 2018 году один из детей, которому в то время не было и года, сильно обжегся кипятком, и мать отказалась от его госпитализации.
В ноябре 2022 года, когда 6-летний сын пропал без вести, мать не сразу заметила отсутствие ребенка и не обратилась в полицию. Свое безразличие она тогда объяснила тем, что мальчик по-прежнему уходил из дома и не возвращался.
Нашли ребенка вместе с другим мальчиком только через три недели. Тела детей были в карьере ЧАО «Ингулецкий ГОК» вместе с телом другого пропавшего мальчика – 8-летнего Георгия Ковалева. Судмедэкспертиза установила, что смерть детей наступила в первую ночь пребывания в карьере вследствие переохлаждения – тогда минимальная температура воздуха ночью была в пределах 0°.
Читайте также:
Автор:
Для населения тарифы пока останутся неизменными.
Плавчиха из Каменского Татьяна Афанасьева пронесла факел с олимпийским огнем…
В этом году в Днепре несколько раз наблюдали за солнечным…
Через 33 года жительница Херсона сменила свой старый советский паспорт…
Первые права новоиспеченный водитель получает сроком на 2 года. Если за это время он не будет нарушать ПДД и не наберет определенное количество баллов – ему выдадут новое удостоверение на вождение авто сроком на 30 лет.
1 июня в Украине отмечается Международный день защиты детей.
Стало известно имя водителя, погибшего из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе, 29 мая.
Вблизи Днепра заметили редкую для наших краев птицу — сиворакшу.
В Днепре 7 лет скрывался мужчина, у которого не было разрешения на пребывание в Украине.
Для населения тарифы пока останутся неизменными.
В Днепре в будущем могут перевоплотить проспект Науки.
В пределах города Днепр есть несколько озер. Находятся они рядом с частным сектором и многоэтажками. Одно из таких озер находится в Амур-Нижнеднепровского района. Называется оно Шпаковое и вытекает из другого водоема – озера Чередницкого, что находится на границе города. На…
В Днепре продлят автобусный маршрут.
В Днепре обновят подсветку ЖК "Небосклон", расположенный на Набережной в центре города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!