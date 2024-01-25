У Кривому Розі по багатоповерхівці поцілили з гранатомета: деталі

Очевидці стверджують, що сьогодні, 25 січня, близько 5.00 ранку вони почули гучний вибух та звук скла, що падає. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
На місці працюють вибухотехніки, слідчі, оперативники та експерти з пересувною криміналістичною лабораторією, – зазначають у місцевому телеграм-каналі “На часі”.
Попередньо відомо, що в будинок вистрелили з відстані десь 250 м. Пошкоджено вікна та шибки у трьох квартирах. Відомо, що в квартирі, яка постраждала від влучання найбільше, живе звичайна родина. Батько зараз у відрядженні в іншому регіоні.
Поліцейські встановлюють особу стрілка, наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи за фактом вибуху.
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