Какие документы нужны для обмена водительских прав в 2024 году: перечень

Первые права новоиспеченный водитель получает сроком на 2 года. Если за это время он не будет нарушать ПДД и не наберет определенное количество баллов – ему выдадут новое удостоверение на вождение авто сроком на 30 лет.

Журналисты dnepr.info узнали, какие документы нужны для обмена прав после 2-х лет «испытательного срока».

Кто не сможет сразу обменять права

Обменять удостоверение, выданное на 2 года раньше истечения срока его действия – невозможно. Если в эти два года водитель получит два протокола об административном нарушении, то обменять права сразу у него не получится. Для получения документа сроком действия на 30 лет потребуется сдать практический и теоретический экзамены в сервисном центре МВД.

Какие документы нужны для замены прав

Для замены прав потребуется паспорт гражданина Украины либо украинский загранпаспорт, справка ИНН с налоговой с номером учетной карточки налогоплательщика. Также потребуется медицинская права с заключением врачей о пригодности к управлению автотранспортом (пока в стране действует военное положение такая справка не обязательна).

Нужна также квитанция об оплате административных услуг и фотография. Если обмен прав проходит онлайн – фото не обязательно, его возьмут со старого документа.

Как можно заказать обмен водительского удостоверения

Заказать обмен прав можно в любом сервисном центре МВД или онлайн, через электронный кабинет водителя либо же через приложение «Дія».

Как долго ждать новые права

Срок замены удостоверения составляет от 3 до 5 рабочих дней. Стоимость обмена прав – 572 грн.

Когда можно не менять права

Если срок действия водительского удостоверения закончился во время военного положения, то водитель может продолжать ездить с просроченными правами и поменять их после отмены военного положения.

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