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Похож на попугая: в пригороде Днепра заметили редкую птицу

Сегодня 16:11
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Вблизи Днепра заметили редкую для наших краев птицу — сиворакшу.

Новости Днепра про Похож на попугая: в пригороде Днепра заметили редкую птицу

Сиворакшу в Днепре и области можно встретить очень редко. Но недавно его здесь зафиксировал местный житель Сергей Педашенко. Он сфотографировал птицу и опубликовал фото на своей странице в Facebook.

Птица имеет голубовато-зеленую окраску и чем-то похожа на попугая. Основная часть крыльев оранжевая, а спереди они темно-синие. Сиворакша также занесена в Красную книгу Украины как редчайший вид птиц.

До 1970-х гг. сыворакша гнездился по всей территории Украины. Сейчас стал очень редким или исчез в большинстве районов Полесья и Лесостепи; в степной полосе более многочисленный. Зимует он в Восточной и Южной Африке.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре есть уникальное озеро с розовой водой.

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