Куда пойти в Днепр в День защиты детей: праздничная программа

1 июня в Украине отмечается Международный день защиты детей.

По случаю Международного дня защиты детей в парках Днепра запланирована праздничная программа для детей. В каждом районе города для малышей проведут концерты и другие развлечения.

Об этом сообщили в Департаменте парков и рекреации.

Молодежный парк «Новокодакский»:

1 июня праздник для детей начнется в 11.00.

2 июня — в 12:00.

1 июня праздник для детей начнется в 11.00. 2 июня — в 12:00. Центральный парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко:

Праздник «Городок профессий» от Детско-молодежного центра ЛИДЕР Днепровского городского совета пройдет 1 июня и начнется в 12:00.

Праздник «Городок профессий» от Детско-молодежного центра ЛИДЕР Днепровского городского совета пройдет 1 июня и начнется в 12:00. Сквер «Амурский парк»:

Помимо праздника для детей здесь 1 июня запланировано и открытие летнего сезона.

Начало мероприятия в 12:00.

Помимо праздника для детей здесь 1 июня запланировано и открытие летнего сезона. Начало мероприятия в 12:00. Сквер «Прибрежный»:

Праздник по случаю Международного дня защиты детей 1 июня.

Время: 11:00–13:00.

Праздник по случаю Международного дня защиты детей 1 июня. Время: 11:00–13:00. Парк «Зеленый Гай»:

1 июня состоится благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ и детские развлечения по случаю Международного дня защиты детей.

Время: 11:00–18:00

1 июня состоится благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ и детские развлечения по случаю Международного дня защиты детей. Время: 11:00–18:00 Сквер Западный:

2 июня состоится праздник выходного дня КП Городская инфраструктура по случаю Международного дня защиты детей.

Время: 17:00–18:30.

Также 1 июня в Днепре пройдут другие не менее интересные мероприятия как для детей, так и для взрослых:

12:00 – кукольный спектакль «Щенок, который искал уважения» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы»;

13:00 – кукольный спектакль «Волк и козлята» в Днепропетровском академическом областном украинском Молодежном театре;

10:00 – 18:00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины времени»;

10:00 – 18:00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее, ул. Шевченко, 21;

12:00 – детский симфонический концерт в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана;

14:00 – мастер-класс для детей «Витражная роспись чашек» – в Музее истории Днепра, ул. Воскресенская, 14;

16:00 – творческая встреча с народным артистом Украины Михаилом Мельником в Днепровском академическом украинском театре одного актера «Крик». Вход свободный;

16:00 – мюзикл «Скрудж и Рождественское чудо» в Днепровском академическом театре драмы и комедии;

17:00 – Концерт детских коллективов «Мы дети твои, Украина» в КЗК «АРТТЕРИТОРИЯ» филиал ЭНЕРГЕТИК, ул. Леонида Каденюка, 11;

17:00 – спектакль «Женитьба» в Днепропетровском академическом областном украинском Молодежном театре;

17:00 – Гала-концерт артистов балета в Днепровском академическом театре оперы и балета.

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