Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всех

НКРЭКУ опубликовала постановления о повышении тарифов на водоснабжение. Новые цены будут действовать уже с 1 июня. Изменения касаются и водоканалов Днепропетровщины, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
В то же время, для бытовых потребителей повышение тарифов на водоснабжение не коснется.
ДНЕПР-ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС:
При этом тариф на водоснабжение для бытовых потребителей оставить на уровне 24 февраля 2022 года – 30,20 грн за 1 куб. м (без НДС).
КП «АУЛЬСКИЙ ВОДОВОД» ДОР:
Водоснабжение:
Водоотвод:
Для бытовых потребителей:
КП «Днепрводоканал»
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