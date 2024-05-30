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Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всех

Сегодня 15:18
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Для населения тарифы пока останутся неизменными.

Новости Днепра про Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всех

НКРЭКУ опубликовала постановления о повышении тарифов на водоснабжение. Новые цены будут действовать уже с 1 июня. Изменения касаются и водоканалов Днепропетровщины, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

В то же время, для бытовых потребителей повышение тарифов на водоснабжение не коснется.

Какими будут цены для юридических лиц?

ДНЕПР-ЗАПАДНЫЙ ДОНБАСС:

  • юридическим лицам в сфере водоснабжения и водоотвода – 25,83 грн. за 1 куб. м (без НДС), было – 22,76 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • другим юридическим лицам – 50,52 грн. за 1 куб. м (без НДС), было – 42,21 грн за 1 куб. м (без НДС).

При этом тариф на водоснабжение для бытовых потребителей оставить на уровне 24 февраля 2022 года – 30,20 грн за 1 куб. м (без НДС).

КП «АУЛЬСКИЙ ВОДОВОД» ДОР:

Водоснабжение:

  • юридическим лицам в сфере водоснабжения и водоотвода – 11,72 грн. за 1 куб. м (без НДС), было – 9,47 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • другим юридическим лицам – 18,81 грн. за 1 куб. м (без НДС), было – 15,43 грн за 1 куб. м (без НДС).

Водоотвод:

  • юридическим лицам в сфере водоснабжения и водоотвода – 13,40 грн. за 1 куб. м (без НДС), было – 9,15 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • другим юридическим лицам – 16,95 грн. за 1 куб. м (без НДС), было – 13,14 грн за 1 куб. м (без НДС).

Для бытовых потребителей:

  • на водоснабжение – 11,18 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на водоотвод – 10,58 грн за 1 куб. м (без НДС).

КП «Днепрводоканал»

  • на водоснабжение – 24,18 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • на водоотвод – 11,69 грн за 1 куб. м (без НДС).

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Новости Днепра про Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всехУкраїнська Новости Днепра про Водоканалы Днепра и области повысят тарифы на воду, но не для всехРусский

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