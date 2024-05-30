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  • Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции

Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции

Сегодня 13:51
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Плавчиха из Каменского Татьяна Афанасьева пронесла факел с олимпийским огнем во Франции.

Новости Днепра про Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции

29 мая во французском городе Лаваль прошла эстафета олимпийского огня. Здесь с марта 2022 живет с мамой, тренируется и учится 15-летняя Татьяна Афанасьева. Она стала одним из четырех носителей олимпийского факела.

«Ух, как приятно затронуть эту историю. Неважно, есть ли у вас детские мечты и вы считаете дни до Олимпиады, или вы уже топ-спортсмен. Единственная идея Олимпийских игр — объединить всех ради одной цели, независимо от возраста, физических способностей или языка, на котором мы говорим. Это добро, мир, активность, это мотивация для каждого стать лучшей версией себя, двигаться вперед при всем. Спасибо всем, кто поддерживал меня, тем, кто был рядом со мной в трудные времена. Спасибо всем, без вас я бы никогда не смогла быть там, где я есть, спасибо», – написала пловчина Татьяна.

Вечером в Лавале шел сильный дождь. Но Татьяна успела пронести факел с олимпийским огнем до ливня.

Новости Днепра про Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции

Новости Днепра про Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции

Новости Днепра про Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во Франции

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Новости Днепра про Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во ФранцииУкраїнська Новости Днепра про Юная пловчиха из Днепропетровщины пронесла факел с олимпийским огнем во ФранцииРусский

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