Отдал 25 лет работе: кем был водитель «скорой», погибший из-за попадания дрона в Никополе

Стало известно имя водителя, погибшего из-за попадания дрона-камикадзе в Никополе, 29 мая.

В Никополе 29 мая из-за удара дрона-камикадзе погиб водитель скорой помощи.

Погибшим был 54-летний Иван Григорьевич Черный. Мужчина проработал водителем «скорой» 25 лет. Начал свою карьеру еще в 1999 году и все это время помогал медикам вовремя довозить людей в больницу.

Во время работы проявил себя как профессионал своего дела, дружелюбный коллега и добрый друг.

Коллеги выражают соболезнование семье убитого.

Администрация больницы выражает глубокие соболезнования коллегам и родным Черного Ивана Григорьевича, водителя автогаража, погибшего во время артиллерийского обстрела врага. В это тяжелое время мы вместе с вами склоняем головы в скорби. Ушел из жизни дорогой для нас человек, — говорится в сообщении.

Напомним, во время атаки пострадала также жена Ивана. 53-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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