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  • В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

Сегодня 08:56
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Вероятно, под завалами находится еще один человек.

Новости Днепра про В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

Ночью на линию «101» сообщили о взрыве в девятиэтажном жилом доме на улице 21-й бригады Национальной Гвардии в Кривом Роге.

Прибыв на место, спасатели установили, что в одной из квартир, вероятно, произошел взрыв бытового газа и возник пожар на площади 120 кв. м, который чрезвычайники ликвидировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажи.

Новости Днепра про В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

Новости Днепра про В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

ГСЧС-ники спасли 4 человека. В результате происшествия получили травмы 7 человек, 3 — госпитализированы в больницу.

Вероятно, под завалами находится еще один человек.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Новости Днепра про В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

Новости Днепра про В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

Обновлено: к сожалению, на месте взрыва под завалами найден один погибший, мужчина 47 лет, об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

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Новости Днепра про В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшиеРусский

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