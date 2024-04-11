В Кривом Роге ночью в многоэтажке прогремел взрыв: возник пожар, есть пострадавшие

Вероятно, под завалами находится еще один человек.

Ночью на линию «101» сообщили о взрыве в девятиэтажном жилом доме на улице 21-й бригады Национальной Гвардии в Кривом Роге.

Прибыв на место, спасатели установили, что в одной из квартир, вероятно, произошел взрыв бытового газа и возник пожар на площади 120 кв. м, который чрезвычайники ликвидировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажи.

ГСЧС-ники спасли 4 человека. В результате происшествия получили травмы 7 человек, 3 — госпитализированы в больницу.

Вероятно, под завалами находится еще один человек.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Обновлено: к сожалению, на месте взрыва под завалами найден один погибший, мужчина 47 лет, об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: