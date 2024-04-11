У Кривому Розі вночі у багатоповерхівці пролунав вибух: виникла пожежа, є постраждалі

Уночі на лінію «101» повідомили про вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці 21-ї бригади Національної Гвардії у Кривому Розі.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що в одній із квартир стався вибух побутового газу та виникла пожежа на площі 120 кв. м, яку надзвичайники ліквідували.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи.
ДСНС-ники врятували 4 людини. Внаслідок події отримали травми 7 людей, 3 – госпіталізовані до лікарні.
Ймовірно, під завалами перебуває ще одна людина.
На місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Оновлено: на жаль, на місці вибуху під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
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