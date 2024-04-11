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Затяжна тривога: цієї ночі на Дніпропетровщині лунали вибухи

Сьогодні 08:29
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Це працювала ППО!
Новости Днепра про Затяжна тривога: цієї ночі на Дніпропетровщині лунали вибухи

Фото умовне.

Цієї ночі оборонці неба збили над областю 3 ворожі безпілотники.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, два БпЛА знищили на Криворіжжі та один – у Павлоградському районі.

Дякую силам ППО за цілодобовий захист! – написав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ворог знову масовано атакував енергетичну інфраструктуру України. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Крім того, росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК.

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Новости Днепра про Затяжна тривога: цієї ночі на Дніпропетровщині лунали вибухиУкраїнська

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