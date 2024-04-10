У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка (ВІДЕО)

У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка.

У середу, 10 квітня, на ж/м Ігрень сталася пожежа.

За словами очевидців, загорілася електричка поблизу місцевої залізничної станції. Наразі інформації про потерпілих немає.

У мережі публікують кадри з місця пожежі.

Свідки припускають, що займання спричинила іскра, що спалахнула на електродротах. Попередньо, на місце покликали вогнеборців.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу спалахнула вантажівка: подробиці від ДСНС.

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