У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка (ВІДЕО)

У середу, 10 квітня, на ж/м Ігрень сталася пожежа.
За словами очевидців, загорілася електричка поблизу місцевої залізничної станції. Наразі інформації про потерпілих немає.
У мережі публікують кадри з місця пожежі.
Свідки припускають, що займання спричинила іскра, що спалахнула на електродротах. Попередньо, на місце покликали вогнеборців.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Нагадаємо, у Дніпрі на ходу спалахнула вантажівка: подробиці від ДСНС.
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