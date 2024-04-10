На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо

На ж/м Ігрень буде знижений тиск води.

Жителів Ігрені попередили про проблеми з водопостачанням.

Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради повідомляє що у зв’язку з виконанням робіт з перепідключення на нове помпове обладнання, тиск води буде тимчасово знижено 11 квітня 2024 року у період з 8-00 до 18-00.

Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт, зауважують комунальники.