На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо
На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо
Сьогодні 21:21
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На ж/м Ігрень буде знижений тиск води.
Жителів Ігрені попередили про проблеми з водопостачанням.
Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради повідомляє що у зв’язку з виконанням робіт з перепідключення на нове помпове обладнання, тиск води буде тимчасово знижено 11 квітня 2024 року у період з 8-00 до 18-00.
Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт, зауважують комунальники.
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