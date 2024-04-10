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  • На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо

На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо

Сьогодні 21:21
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На ж/м Ігрень буде знижений тиск води.

Новости Днепра про На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо

Жителів Ігрені попередили про проблеми з водопостачанням.

Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради повідомляє що у зв’язку з виконанням робіт з перепідключення на нове помпове обладнання, тиск води буде тимчасово знижено 11 квітня 2024 року у період з 8-00 до 18-00.
 
Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт, зауважують комунальники.
 

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Новости Днепра про На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомоУкраїнська

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