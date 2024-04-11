Затяжная тревога: этой ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы

Этой ночью защитники неба сбили над областью 3 вражеских беспилотника.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, два БпЛА уничтожили на Криворожье и один — в Павлоградском районе.
Спасибо силам ПВО за круглосуточную защиту! — написал он.
Напомним, ранее мы сообщали, что враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Кроме того, россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.
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