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Затяжная тревога: этой ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы

Сегодня 08:29
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Это работала ПВО!
Новости Днепра про Затяжная тревога: этой ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы

Фото условное.

Этой ночью защитники неба сбили над областью 3 вражеских беспилотника.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, два БпЛА уничтожили на Криворожье и один — в Павлоградском районе.

Спасибо силам ПВО за круглосуточную защиту! — написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что враг снова массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Кроме того, россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.

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Новости Днепра про Затяжная тревога: этой ночью в Днепропетровской области раздавались взрывыУкраїнська Новости Днепра про Затяжная тревога: этой ночью в Днепропетровской области раздавались взрывыРусский

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