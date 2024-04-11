Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії

Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії

Сьогодні 07:00
просмотров

Зарядіть гаджети!

Новости Днепра про Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії

Сьогодні, 11 квітня, у Дніпрі вимикатимуть світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Незалежності (Титова): 7, 8, 10-16 (парні), 34-А;
  • просп. Олександра Поля: 86, 90-А, 100, 104, 106-А, 108, 110;
  • вул. Бориса Кротова: 3Л (додалась);
  • просп. Богдана Хмельницького: 118, 120, 122А, 126А, 128, 130, 132, 135 (додалась).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте також:

Новости Днепра про Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергіїУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:57
    У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка (ВІДЕО)

    У Дніпрі на Ігрені загорілася електричка.

    На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо
    Новини Дніпра
    Вчора 21:21
    На одному із житломасивів Дніпра будуть невеликі проблеми з водою: що відомо

    На ж/м Ігрень буде знижений тиск води.

    У Дніпрі встановлений біля аптеки пандус перекрив вузький тротуар між будинками: у чому річ
    Новини Дніпра
    Вчора 20:49
    У Дніпрі встановлений біля аптеки пандус перекрив вузький тротуар між будинками: у чому річ

    Біля аптеки встановили пандус, але додали клопоту жителям будинків поруч.

    Марсіанський “кратер” у Кривому Розі: з’явилися дивовижні фото гігантського провалля на місці рудника
    Новини Дніпра
    Вчора 18:44
    Марсіанський “кратер” у Кривому Розі: з’явилися дивовижні фото гігантського провалля на місці рудника

    Марсіанський "кратер", який раптово утворився у Кривому Розі показали з…

    Наверх