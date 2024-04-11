Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії

Зарядіть гаджети!

Сьогодні, 11 квітня, у Дніпрі вимикатимуть світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Незалежності (Титова): 7, 8, 10-16 (парні), 34-А;

просп. Олександра Поля: 86, 90-А, 100, 104, 106-А, 108, 110;

вул. Бориса Кротова: 3Л (додалась);

просп. Богдана Хмельницького: 118, 120, 122А, 126А, 128, 130, 132, 135 (додалась).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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