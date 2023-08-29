В Кривом Роге на дорогу упал столб: рядом как раз проезжал троллейбус

Сегодня, 29 августа, в Кривом Роге на дорогу упал металлический столб. В этот момент там как раз проезжал троллейбус.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
К счастью, никто не пострадал – пассажиры и водитель троллейбуса отделались испугом.
Местные жители предполагают, что столб упал из-за натяжки проводов. А еще, по словам горожан, у него сильно заржавела основа.
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