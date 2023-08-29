У Кривому Розі на дорогу впав стовп: поруч якраз проїжджав тролейбус

На щастя, ніхто не постраждав.

Сьогодні, 29 серпня, у Кривому Розі на дорогу впав металевий стовп. У цей момент там якраз проїжджав тролейбус.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

На щастя, ніхто не постраждав – пасажири та водій тролейбуса відбулися переляком.

Місцеві мешканці припускають, що стовп впав через натяжку дротів. А ще, за словами містян, у нього сильно заржавіла основа.

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