В Кривом Роге Mercedes сбил мужчину с собакой: водителя разыскивают

На улице Соборности водитель Mercedes сбил мужчину с собакой.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом руки и открытый перелом ноги. К сожалению, собака Джессика умерла сразу.
После ДТП водитель скрылся с места. Позже авто, на котором он и совершил аварию, нашли. Сейчас разыскивают мужчину, который был за рулем.
Родственники пострадавшего просят всех, кто мог стать свидетелями происшествия или знает какую-либо информацию о водителе, сообщить об этом по номеру 068 068 86 08, Сергей.
Важна любая информация!
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