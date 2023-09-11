У Кривому Розі Mercedes збив чоловіка з собакою: водія розшукують

На вулиці Соборності водій Mercedes збив чоловіка з собакою.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг.
Зазначається, що постраждалого госпіталізували до лікарні. У нього діагностували струс мозку, перелом руки та відкритий перелом ноги. На жаль, собака Джесіка померла відразу.
Після ДТП водій втік з місця. Пізніше авто, на якому він і скоїв аварію, знайшли. Нині розшукують чоловіка, який був за кермом.
Родичі постраждалого просять всіх, хто міг стати свідками події або знає якусь інформацію про водія, повідомити про це за номером 068 068 86 08, Сергій.
Важлива будь-яка інформація!
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