В Кривом Роге легендарный скоростной трамвай возобновил работу после ракетного удара

8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.

В результате вражеского обстрела была перебита линия и контактная сеть скоростного трамвая. Прогнозировалось, что для восстановления понадобится примерно неделя – настолько серьезные были повреждения. Но криворожане смогли все сделать за три дня – на морозе.

И уже сегодня, 11 января, скоростной трамвай возобновил свою работу на этом участке.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Также он показал, как сейчас выглядит участок пути, где недавно была воронка.



Отметим, как сообщили в КП «Скоростной трамвай», начиная с 14:00, открыто движение криворожского «метро» по маршруту 1м «станции Кольцевая — площадь Труда». Маршрут работает в соответствии с утвержденным расписанием движения.

Перевозка пассажиров на участке «площадь Труда — станция Заречная» временно осуществляется в «челночном» режиме.

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