«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания

Видел ли водитель послание и как он на него отреагировал – пока неизвестно.

Кроме того, днепряне оставили «привет» и чем-то красным на стекле.

На капоте и боковом стекле приклеили лист с надписью «Всем привет. Я водитель с кучей го**а вместо мозгов”.

Сегодня в Днепре на Слобожанском проспекте заметили автомобиль, на котором горожане оставили красноречивое послание для водителя.

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