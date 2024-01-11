«Куча го**а вместо мозгов»: в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания

Сегодня в Днепре на Слобожанском проспекте заметили автомобиль, на котором горожане оставили красноречивое послание для водителя.
На капоте и боковом стекле приклеили лист с надписью «Всем привет. Я водитель с кучей го**а вместо мозгов”.
Кроме того, днепряне оставили «привет» и чем-то красным на стекле.
Вероятно, жителей разозлила неправильная парковка машины.
Видел ли водитель послание и как он на него отреагировал – пока неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что горожане своеобразно «наказали» горе-парковщика.
Читайте также:
Автор:
В этом году цены на одну из самых популярных круп…
Зима опоздала более чем на месяц.
Важная информация!
Ежедневно на рынке труда в Днепре появляется несколько десятков вакансий,…
В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…
Зима опоздала более чем на месяц.
Важная информация!
Ежедневно на рынке труда в Днепре появляется несколько десятков вакансий, куда срочно требуются работники. В таких случаях очень часто работодатели не требуют резюме, а просто просят звонить по телефону и лично рассказать о своем опыте, а в объявлении о вакансии…
В Днепре спасают котика, у которого на теле десятки ран.
В Днепре женщина могла забить бездомного щенка палкой.
В Днепропетровской области на руинах храма нашли артефакт, переживший черных копателей.
Все под контролем!
Утром 10 января на улице Армейской в Соборном районе города неизвестные "обнесли" дом, пока не было хозяев.
Огонь охватил второй этаж и крышу дома.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!