“Купа гі**а замість мізків”: у Дніпрі водіям на авто залишають промовисті повідомлення

Як відреагував водій - невідомо.

Сьогодні у Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили автівку, на якій містяни залишили промовисте повідомлення для водія.

На капоті та боковому склі приклеїли аркуш з написом “Усім привіт. Я водій з купою гі**а замість мізків”.

Крім того, дніпряни залишили “привіт” і чимось червоним на склі.

Ймовірно, мешканців розлютило неправильне паркування машини.

Чи бачив вже водій повідомлення та як він на нього відреагував – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що містяни своєрідно “покарали” горе-паркувальника.

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