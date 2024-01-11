“Купа гі**а замість мізків”: у Дніпрі водіям на авто залишають промовисті повідомлення

Сьогодні у Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили автівку, на якій містяни залишили промовисте повідомлення для водія.
На капоті та боковому склі приклеїли аркуш з написом “Усім привіт. Я водій з купою гі**а замість мізків”.
Крім того, дніпряни залишили “привіт” і чимось червоним на склі.
Ймовірно, мешканців розлютило неправильне паркування машини.
Чи бачив вже водій повідомлення та як він на нього відреагував – поки невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що містяни своєрідно “покарали” горе-паркувальника.
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