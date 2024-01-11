У Дніпрі мешканці ж/м Червоний Камінь та ще кількох вулиць у мороз залишились без опалення: що сталося

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі у багатьох мешканців відсутнє опалення.
Так, через прорив тепломережі на час проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово призупинено подачу тепла на:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Крім того, через проведення робіт у котельні КП «Теплоенерго» призупинено подачу тепла за наступними адресами:
Теплопостачання відновлять одразу після завершення аварійних робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернуть.
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