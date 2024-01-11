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  • У Дніпрі мешканці ж/м Червоний Камінь та ще кількох вулиць у мороз залишились без опалення: що сталося

У Дніпрі мешканці ж/м Червоний Камінь та ще кількох вулиць у мороз залишились без опалення: що сталося

Сьогодні 14:51
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Комунальники вже працюють над усуненням аварій!

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці ж/м Червоний Камінь та ще кількох вулиць у мороз залишились без опалення: що сталося

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі у багатьох мешканців відсутнє опалення.

Так, через прорив тепломережі на час проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово призупинено подачу тепла на:

  • ж/м Червоний Камінь,
  • вул. Кондратюка (частково),
  • вул. Коробова,
  • вул. Савкіна,
  • вул. Шодуарівська.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Крім того, через проведення робіт у котельні КП «Теплоенерго» призупинено подачу тепла за наступними адресами:

  • вул. 152-ї дивізії, 1, 3-А, 5;
  • просп. Богдана Хмельницького, 107;
  • вул. Домотканська, 1, 5-А;
  • вул. Киргизька, 5;
  • вул. Василя Сліпака, 44, 46, 48.

Теплопостачання відновлять одразу після завершення аварійних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернуть.

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці ж/м Червоний Камінь та ще кількох вулиць у мороз залишились без опалення: що сталосяУкраїнська

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