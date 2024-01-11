У Дніпрі мешканці ж/м Червоний Камінь та ще кількох вулиць у мороз залишились без опалення: що сталося

Комунальники вже працюють над усуненням аварій!

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі у багатьох мешканців відсутнє опалення.

Так, через прорив тепломережі на час проведення аварійно-відновлювальних робіт тимчасово призупинено подачу тепла на:

ж/м Червоний Камінь,

вул. Кондратюка (частково),

вул. Коробова,

вул. Савкіна,

вул. Шодуарівська.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Крім того, через проведення робіт у котельні КП «Теплоенерго» призупинено подачу тепла за наступними адресами:

вул. 152-ї дивізії, 1, 3-А, 5;

просп. Богдана Хмельницького, 107;

вул. Домотканська, 1, 5-А;

вул. Киргизька, 5;

вул. Василя Сліпака, 44, 46, 48.

Теплопостачання відновлять одразу після завершення аварійних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра раптово зникла вода: де саме та коли її повернуть.

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