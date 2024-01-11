Синоптики зафіксували рекордно пізній початок зими у Дніпрі та області

Зима запізнилася на більше чим місяць.

Цьогоріч метеорологічна зима почалася лише 8 січня, повідомив керівник обласного гідрометцентру Василь Гринчак.

Календарна розпочалася 1 грудня, а ось початок метеорологічної зими зафіксували через майже 40 днів. Цього року дата початку стала найпізнішою за останні 30 років. Це новий рекорд за весь час спостережень.

Головний синоптик області розповів, що попередній рекорд встановили у 2015 році. Тоді початок зими зафіксували 28 грудня, тобто 11 днів раніше ніж цьогоріч. Найраніший зимовий сезон розпочався 1994 року, коли морози вдарили з 5 листопада.

Останні 30 років початок метеорологічної та календарної зими майже завжди збігалися.

В 2000, 2004, 2006, 2011, 2017 та 2019 не було стійкої дати переходу середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження, – йдеться у повідомленні.

Для довідки: метеорологічною зимою вважають стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 у бік негативних значень. Якщо календарна має певні терміни, то синоптична може починатися пізніше 1 грудня та закінчуватися раніше 28 лютого.

Нагадаємо, раніше у мережі показали «зледенілу пляску» проводів на Дніпропетровщині, яка призвела до лиха.

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