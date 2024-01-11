Синоптики зафиксировали рекордно позднее начало зимы в Днепре и области

В этом году метеорологическая зима началась аж 8 января, сообщил руководитель областного гидрометцентра Василий Гринчак.
Календарная пришла как всегда 1 декабря, а вот начало метеорологической зимы зафиксировали спустя почти 40 дней. В этом году дата начала стала самой поздней за последние 30 лет. Это новый рекорд за все время наблюдений, утверждают синоптики.
Главный синоптик области рассказал, что предыдущий рекорд был установлен в 2015 году. Тогда начало зимы зафиксировали 28 декабря, то есть 11 дней раньше нежели в этом году. Самый ранний зимний сезон начался в 1994 году, когда морозы ударили с 5 ноября.
Последние 30 лет начало метеорологической и календарной зимы почти всегда совпадало.
В 2000, 2004, 2006, 2011, 2017 и 2019 годах не было устойчивой даты перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону снижения, — говорится в сообщении.
Для справки: Метеорологической зимой считают устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных значений. Если у календарной есть определенные сроки, то синоптическая может начинаться позже 1 декабря и заканчиваться ранее 28 февраля.
Напомним, ранее в сети показали «оледенелую пляску» проводов на Днепропетровщине, которая привела к беде.
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