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  • В Днепре жители ж/м Красный Камень и еще нескольких улиц в мороз остались без отопления: что произошло

В Днепре жители ж/м Красный Камень и еще нескольких улиц в мороз остались без отопления: что произошло

Сегодня 14:51
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Коммунальщики уже работают над устранением аварий!

Новости Днепра про В Днепре жители ж/м Красный Камень и еще нескольких улиц в мороз остались без отопления: что произошло

Сегодня, 11 января, в Днепре у многих жителей нет отопления.

Так, из-за прорыва теплосети на время проведения аварийно-восстановительных работ временно приостановлена подача тепла на:

  • ж/м Красный Камень,
  • ул. Кондратюка (частично),
  • ул. Коробова,
  • ул. Савкина,
  • ул. Шодуаровская.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Кроме того, из-за проведения работ в котельной КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла по следующим адресам:

  • ул. 152-й дивизии, 1, 3-А, 5;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 107;
  • ул. Домотканская, 1, 5-А;
  • ул. Киргизская, 5;
  • ул. Василия Слипака, 44, 46, 48.

Теплоснабжение будет возобновлено сразу после завершения аварийных работ.

Напомним, ранее мы писали, что в пригороде Днепра внезапно пропала вода: где именно и когда ее вернут.

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