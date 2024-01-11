В Днепре жители ж/м Красный Камень и еще нескольких улиц в мороз остались без отопления: что произошло

Напомним, ранее мы писали, что в пригороде Днепра внезапно пропала вода: где именно и когда ее вернут.

Кроме того, из-за проведения работ в котельной КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла по следующим адресам:

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, из-за прорыва теплосети на время проведения аварийно-восстановительных работ временно приостановлена подача тепла на:

Сегодня, 11 января, в Днепре у многих жителей нет отопления.

В этом году цены на одну из самых популярных круп…

Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.

Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более…

Пенсионерам с Днепра могут заморозить выплаты пенсии: что делать чтобы разблокировать счет Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат. 3 просмотров

С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В… 7 просмотров

Где найти работу в Днепре срочно и без опыта: список вакансий Ежедневно на рынке труда в Днепре появляется несколько десятков вакансий, куда срочно требуются работники. В таких случаях очень часто работодатели не требуют резюме, а просто просят звонить по телефону и лично рассказать о своем опыте, а в объявлении о вакансии… 6 просмотров