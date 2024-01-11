В Днепре жители ж/м Красный Камень и еще нескольких улиц в мороз остались без отопления: что произошло

Сегодня, 11 января, в Днепре у многих жителей нет отопления.
Так, из-за прорыва теплосети на время проведения аварийно-восстановительных работ временно приостановлена подача тепла на:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Кроме того, из-за проведения работ в котельной КП «Теплоэнерго» приостановлена подача тепла по следующим адресам:
Теплоснабжение будет возобновлено сразу после завершения аварийных работ.
Напомним, ранее мы писали, что в пригороде Днепра внезапно пропала вода: где именно и когда ее вернут.
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