В Кривом Роге краснокнижные грызуны оккупировали дачу

Жители Кривого Рога нашли у себя на даче гнездо с грызунами. Своей бедой поделилась местная жительница Олеся.
По словам хозяйки, на днях она нашла на своей даче нескольких грызунов, поселившихся возле дома. Пятеро маленьких крыс лежали в яме, которую эти зверьки вырыли рядом с домом. Женщина ищет гуманный способ выгнать их с территории дачи.
Кривой Рог, 10.04.23 Похоже на крисок? Уважаемое сообщество, помогите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь гуманный способ свести их с территории? судя по ямам у дома их у нас очень много. возможно отпугиватели, но такие шобы не влияли на собак. Если у вас есть такой опыт, поделитесь пожалуйста, — отметила Олеся.
Визуально эти животные похожи на крыс. В комментариях предположили, что это садовые сони, занесенные в Красную книгу. Эти зверьки обычно живут в садах и забираются на дачи. Они безопасны, но могут наделать беды и мешают хозяевам своим присутствием.
Напомним, в Днепре на Монастырском острове заметили змей, которые напугали горожан. А в Днепропетровской области зафиксировали случаи бешенства у домашних кошек.
Читайте также:
Автор:
Чтобы создать новые рабочие места и поддержать украинский бизнес Правительство…
Важная информация!
В Днепре у Городского дворца детей и молодежи собираются построить…
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водителя там уже не…
Чтобы создать новые рабочие места и поддержать украинский бизнес Правительство создало программу грантов «єРобота». Поучаствовать в получении гранта могут как собственники бизнеса, так и те, кто только планирует начать свое дело.
Важная информация!
В Днепре у Городского дворца детей и молодежи собираются построить больницу.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водителя там уже не было.
В Днепропетровской области зафиксировали несколько случаев бешенства и чумы у животных.
В Днепре история города и страны отражены в муралах на стенах зданий в центре города и спальных районов. С 24 февраля 2022 года в Днепре появилось несколько новых рисунков, которые отражают события войны и борьбы Украины. Журналисты dnepr.info собрали подборку…
Бедная коровка почти полностью находилась в грязи.
В Днепре полуголый мужчина пытался забраться ночью в детский развлекательный центр.
Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
В Днепре хотят переименовать проспект Гагарина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!