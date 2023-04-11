В Кривом Роге краснокнижные грызуны оккупировали дачу

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, на даче поселились краснокнижные грызуны.

Жители Кривого Рога нашли у себя на даче гнездо с грызунами. Своей бедой поделилась местная жительница Олеся.

По словам хозяйки, на днях она нашла на своей даче нескольких грызунов, поселившихся возле дома. Пятеро маленьких крыс лежали в яме, которую эти зверьки вырыли рядом с домом. Женщина ищет гуманный способ выгнать их с территории дачи.

Кривой Рог, 10.04.23 Похоже на крисок? Уважаемое сообщество, помогите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь гуманный способ свести их с территории? судя по ямам у дома их у нас очень много. возможно отпугиватели, но такие шобы не влияли на собак. Если у вас есть такой опыт, поделитесь пожалуйста, — отметила Олеся.

Визуально эти животные похожи на крыс. В комментариях предположили, что это садовые сони, занесенные в Красную книгу. Эти зверьки обычно живут в садах и забираются на дачи. Они безопасны, но могут наделать беды и мешают хозяевам своим присутствием.

Напомним, в Днепре на Монастырском острове заметили змей, которые напугали горожан. А в Днепропетровской области зафиксировали случаи бешенства у домашних кошек.

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