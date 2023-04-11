У Кривому Розі червонокнижні гризуни окупували дачу

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині на дачі оселилися червонокнижні гризуни.

Мешканці Кривого Рогу знайшли в себе на дачі гніздо з гризунами. Своєю бідою поділилася місцева мешканка Олеся.

За словами господині, днями вона знайшла на своїй дачі декількох гризунів, які оселилися біля будинку. П’ятеро маленьких щуренят лежали в ямі, яку ці звірьки вирили поруч з хатою. Жінка шукає гуманний спосіб спровадити їх з території дачі.

Кривий Ріг, 10.04.23 Схоже на крисок? Шановна спільнота, допоможіть, будь ласка, чи є якийсь гуманний спосіб спровадити їх з території? судячи з ям біля дому їх у нас дуже багато. можливо відлякувачі, але такі шоб не впливали на собак. якшо у вас є такий досвід поділіться будь ласка, – зазначила Олеся.

Візуально ці тваринки схожі на щурів чи пацюків. У коментарях припустили, що це садові соні, які занесені до Червоної книги. Ці звірьки зазвичай живуть в садах та залазять на дачі. Вони безпечні, але можуть наробити шкоди і заважають господарям своєю присутністю.

Нагадаємо, у Дніпрі на Монастирському острові помітили клубок змій, який налякав містян. А у Дніпропетровській області зафіксували випадки сказу в домашніх котів.

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