Будьте обережні: змії атакували Монастирський острів

У Дніпрі активізувалися змії, і переляканим місцевим жителям стає страшно гуляти в громадських місцях. Адже деякі види плазунів можуть нести небезпеку для життя.
Також в таких випадках на місце знахідки можна викликати Державну службу України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області – “101”.
На відео оглядова площадка біля церкви. Будьте максимально обережні.
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