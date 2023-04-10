Будьте обережні: змії атакували Монастирський острів

Останнім часом в Дніпрі побільшало змій. Їх можна зустріти як на вулицях міста, так і в житлових приміщеннях.

У Дніпрі активізувалися змії, і переляканим місцевим жителям стає страшно гуляти в громадських місцях. Адже деякі види плазунів можуть нести небезпеку для життя.

Також в таких випадках на місце знахідки можна викликати Державну службу України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області – “101”.

На відео оглядова площадка біля церкви. Будьте максимально обережні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: