В Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке

Там на детской площадке во дворе многоэтажки повесился 22-летний парень.
Как сообщают местные Telegram-каналы, тело заметила жительница дома около полуночи.
На место вызвали правоохранителей.
Что стало причиной такого рокового поступка – точно неизвестно. По одной из версий, у погибшего якобы были проблемы со здоровьем и куча долгов.
Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста.
Читайте также:
Автор:
Криворожца подозревают в сливе информации о полетах боевой авиации.
Светлая память!
Но без паники!
Вчера вечером в Кривом Роге произошла трагедия – 41-летняя женщина…
В Днепре в 2023 году День города - 10 сентября.
Криворожца подозревают в сливе информации о полетах боевой авиации.
Светлая память!
Но без паники!
Вчера вечером в Кривом Роге произошла трагедия – 41-летняя женщина погибла под колесами трамвая.
Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного, юго-восточного и южного направлений.
Будьте осторожны!
Подготовьтесь!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Цена молодого картофеля летом била все рекорды. За килограмм просили от 40 гривен. Сейчас ситуация изменилась и стоимость базового овоща резко поползла вниз.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!