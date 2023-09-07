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В Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке

Сегодня 11:40
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Ужасный инцидент произошел в Долгинцевском районе города.
Новости Днепра про В Кривом Роге 22-летний парень повесился на детской площадке

Фото условное.

Там на детской площадке во дворе многоэтажки повесился 22-летний парень. 

Как сообщают местные Telegram-каналы, тело заметила жительница дома около полуночи.

На место вызвали правоохранителей. 

Что стало причиной такого рокового поступка – точно неизвестно. По одной из версий, у погибшего якобы были проблемы со здоровьем и куча долгов.

Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста. 

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