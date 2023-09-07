У Кривому Розі 22-річний хлопець повісився на дитячому майданчику

Жахливий інцидент стався в Довгинцівському районі міста.

Там на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки повісився 22-річний хлопець.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, тіло помітила мешканка будинку близько опівночі.

На місце викликали правоохоронців.

Що стало причиною такого фатального вчинку – точно невідомо. За однією із версій, у загиблого нібито були проблеми зі здоров’ям та купа боргів.

Усі обставини будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 22-річний хлопець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту.

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