У Кривому Розі 22-річний хлопець повісився на дитячому майданчику

Там на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки повісився 22-річний хлопець.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, тіло помітила мешканка будинку близько опівночі.
На місце викликали правоохоронців.
Що стало причиною такого фатального вчинку – точно невідомо. За однією із версій, у загиблого нібито були проблеми зі здоров’ям та купа боргів.
Усі обставини будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 22-річний хлопець намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту.
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