В Кривом Роге 113 шахтеров застряли под землей из-за вражеской атаки

Ночью россияне атаковали Криворожский район беспилотниками.

Три «шахеда» сбили защитники из ПвК “Схід”. Но есть и «прилет» БПЛА по критической инфраструктуре Кривого Рога.

В результате вражеской атаки часть города была обесточена, в том числе две шахты – под землей было заблокировано 113 шахтеров.

К счастью, всех горняков уже подняли на поверхность!

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Все 113 шахтеров на поверхности. Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам КЖРК и Арселора, – написал он.

Подробнее о ночной атаке БпЛА читайте ТУТ!

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