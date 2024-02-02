В Кривом Роге 113 шахтеров застряли под землей из-за вражеской атаки

Три «шахеда» сбили защитники из ПвК “Схід”. Но есть и «прилет» БПЛА по критической инфраструктуре Кривого Рога.
В результате вражеской атаки часть города была обесточена, в том числе две шахты – под землей было заблокировано 113 шахтеров.
К счастью, всех горняков уже подняли на поверхность!
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Все 113 шахтеров на поверхности. Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам КЖРК и Арселора, – написал он.
Подробнее о ночной атаке БпЛА читайте ТУТ!
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