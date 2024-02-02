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Росіяни атакували БпЛА критичну інфраструктуру Дніпропетровщини: без світла – тисячі абонентів, лікарні, дві шахти

Сьогодні 07:47
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Російські окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Росіяни атакували БпЛА критичну інфраструктуру Дніпропетровщини: без світла - тисячі абонентів, лікарні, дві шахти

Уночі вони атакували Криворізький район безпілотниками. Три “шахеди” збили оборонці з ПвК “Схід”. Але є і влучання БпЛА по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Про це повідомили Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, та Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

За словами Вілкула, внаслідок ворожої атаки без електрики залишилися близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, зокрема – частина лікарень, садків та шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Для усунення наслідків було оперативно задіяно всі служби міста. Котельні КП «Тепломережа» та лікарні були оперативно переведені на роботу від генераторів. Станом на 07:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний поки що не працює. Котельня «Теплоцентралі» №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, «Вечірній», «Східні» та Дніпрошосе), – зазначив Вілкул.

Крім того, знеструмлено дві шахти – під землею було заблоковано 113 шахтарів. На даний момент в одній шахті залишилися ще 19 людей.

Роботи щодо відновлення подачі електроенергії продовжуються.

Також агресор гатив з артилерії по Марганцю та Мирівській громаді. Люди неушкоджені.

За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав 37-річний чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Новости Днепра про Росіяни атакували БпЛА критичну інфраструктуру Дніпропетровщини: без світла - тисячі абонентів, лікарні, дві шахтиУкраїнська

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