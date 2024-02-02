У Кривому Розі 113 шахтарів застрягли під землею через ворожу атаку

Уночі росіяни атакували Криворізький район безпілотниками.

Три “шахеди” збили оборонці з ПвК “Схід”. Але є і влучання БпЛА по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Унаслідок ворожої атаки частина міста була знеструмлена, зокрема дві шахти – під землею було заблоковано 113 шахтарів.

На щастя, усіх гірників вже підняли на поверхню!

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Усі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору, – написав він.

Детальніше про нічну атаку БпЛА читайте ТУТ!

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