В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело

Будьте осторожны.

В соседней Кировоградской области на частном предприятии «Андвикс» обнаружили африканскую чуму свиней.

Как сообщили в Каменском горсовете, прямой угрозы для каменчан нет, но на территорию района запретили ввоз мяса.

На предприятии ввели карантин на 40 дней. Кроме того, принимаются организационные меры по ликвидации и недопущению распространения вируса африканской чумы свиней. Для этого ликвидируют более 500 голов животных.

Пока вопрос об изъятии скота у населения не стоит. Под наблюдением находится только карантинная защитная зона 3 км, которой в настоящее время есть только территория предприятия.

В целях недопущения занесения возбудителя АЧС, на территорию Каменского района ограничивается ввоз:

домашних свиней и диких кабанов;

генетического материала, продуктов от них;

сырого мяса и всех видов мясных продуктов, полученных от домашних свиней и диких кабанов, не подвергались обработке, что гарантирует обезвреживание вируса АЧС;

продуктов животного происхождения (из свиней), предназначенных для кормления животных или для использования в сельскохозяйственных и промышленных целях, фармацевтических или хирургических целях, патологического материала и биологических продуктов (из свиней).

В случае подозрения заболевания животных АЧС срочно обращайтесь в государственные больницы ветеринарной медицины и сообщайте в Каменское районное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по телефону: 050-050-6965.

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