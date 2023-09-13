В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело

В соседней Кировоградской области на частном предприятии «Андвикс» обнаружили африканскую чуму свиней.
Как сообщили в Каменском горсовете, прямой угрозы для каменчан нет, но на территорию района запретили ввоз мяса.
На предприятии ввели карантин на 40 дней. Кроме того, принимаются организационные меры по ликвидации и недопущению распространения вируса африканской чумы свиней. Для этого ликвидируют более 500 голов животных.
Пока вопрос об изъятии скота у населения не стоит. Под наблюдением находится только карантинная защитная зона 3 км, которой в настоящее время есть только территория предприятия.
В целях недопущения занесения возбудителя АЧС, на территорию Каменского района ограничивается ввоз:
В случае подозрения заболевания животных АЧС срочно обращайтесь в государственные больницы ветеринарной медицины и сообщайте в Каменское районное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по телефону: 050-050-6965.
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