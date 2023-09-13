Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело

Сегодня 10:26
просмотров

Будьте осторожны.

Новости Днепра про В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем дело

В соседней Кировоградской области на частном предприятии «Андвикс» обнаружили африканскую чуму свиней.

Как сообщили в Каменском горсовете, прямой угрозы для каменчан нет, но на территорию района запретили ввоз мяса.

На предприятии ввели карантин на 40 дней. Кроме того, принимаются организационные меры по ликвидации и недопущению распространения вируса африканской чумы свиней. Для этого ликвидируют более 500 голов животных.

Пока вопрос об изъятии скота у населения не стоит. Под наблюдением находится только карантинная защитная зона 3 км, которой в настоящее время есть только территория предприятия.

В целях недопущения занесения возбудителя АЧС, на территорию Каменского района ограничивается ввоз:

  • домашних свиней и диких кабанов;
  • генетического материала, продуктов от них;
  • сырого мяса и всех видов мясных продуктов, полученных от домашних свиней и диких кабанов, не подвергались обработке, что гарантирует обезвреживание вируса АЧС;
  • продуктов животного происхождения (из свиней), предназначенных для кормления животных или для использования в сельскохозяйственных и промышленных целях, фармацевтических или хирургических целях, патологического материала и биологических продуктов (из свиней).

В случае подозрения заболевания животных АЧС срочно обращайтесь в государственные больницы ветеринарной медицины и сообщайте в Каменское районное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по телефону: 050-050-6965.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про В Каменский район запретили ввозить мясо: в чем делоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге
Новости Днепра
Сегодня 11:22
Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге

В Кривом Роге вчера, 12 сентября, произошел несчастный случай.

Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения
Новости Днепра
Сегодня 10:42
Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения

11 сентября российская армия ударила по Никополю из «Градов» и…

В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов
Новости Днепра
Сегодня 09:24
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов

Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.

В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина
Новости Днепра
Сегодня 08:49
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Сегодня ночью, 13 сентября, в поселке Николаевка Днепровского района произошел…

Последние новости

Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге
Врачи рассказали, в каком состоянии 3-летний мальчик, который вчера выпал с 3-го этажа в Кривом Роге

В Кривом Роге вчера, 12 сентября, произошел несчастный случай.

Сегодня 11:22
3
просмотров
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре
Искали по всей Украине: пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре

После смерти мамы девочку оставили родственникам, но затем связь с ними прервалась.

Сегодня 11:19
5
просмотров
Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения
Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения

11 сентября российская армия ударила по Никополю из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Сегодня 10:42
8
просмотров
В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”
В Днепре поймали с поличным 17-летнего кладмена: делал “закладки”

В понедельник, 11 сентября, на улице Трансформаторной патрульные заметили парня, который, увидев служебный автомобиль, резко изменил направление движения и попытался спрятаться в кустах.

Сегодня 10:00
4
просмотров
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов
В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов

Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.

Сегодня 09:24
4
просмотров
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина
В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Сегодня ночью, 13 сентября, в поселке Николаевка Днепровского района произошел пожар.

Сегодня 08:49
3
просмотров
Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины
Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:05
5
просмотров
В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке
В Днепре мужчина застрял головой в металлических перилах на лестничной клетке

Этот ужасный инцидент произошел вчера, 12 сентября.

Сегодня 07:15
4
просмотров
В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса
В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
3
просмотров
В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября
В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх