До Кам’янського району заборонили ввозили м’ясо: у чому річ

У сусідній Кіровоградській області на приватному підприємстві “Андвікс” виявили африканську чуму свиней.
Як повідомили в Кам’янській міськраді, прямої загрози для кам’янчан немає, але на територію району заборонили ввозити м’ясо.
На підприємстві запровадили карантин на 40 днів. Крім того, вживаються організаційні заходи з ліквідації та недопущення поширення вірусу африканської чуми свиней. Для цього ліквідують понад 500 голів тварин.
Наразі питання про вилучення худоби у населення не стоїть. Під наглядом знаходиться лише карантинна захисна зона 3 км, якою, на даний час, є лише територія підприємства.
З метою недопущення занесення збудника АЧС, на територію Кам’янського району обмежується ввезення:
У разі підозри захворювання тварин на АЧС терміново звертайтеся до державних лікарень ветеринарної медицини та повідомляйте у Кам’янське районне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном: 050-050-6965.
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