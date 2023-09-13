До Кам’янського району заборонили ввозили м’ясо: у чому річ

Будьте обережні.

У сусідній Кіровоградській області на приватному підприємстві “Андвікс” виявили африканську чуму свиней.

Як повідомили в Кам’янській міськраді, прямої загрози для кам’янчан немає, але на територію району заборонили ввозити м’ясо.

На підприємстві запровадили карантин на 40 днів. Крім того, вживаються організаційні заходи з ліквідації та недопущення поширення вірусу африканської чуми свиней. Для цього ліквідують понад 500 голів тварин.

Наразі питання про вилучення худоби у населення не стоїть. Під наглядом знаходиться лише карантинна захисна зона 3 км, якою, на даний час, є лише територія підприємства.

З метою недопущення занесення збудника АЧС, на територію Кам’янського району обмежується ввезення:

домашніх свиней та диких кабанів;

генетичного матеріалу, продуктів від них;

генетичного матеріалу, продуктів від них; сирого м’яса та всіх видів м’ясних продуктів, отриманих від домашніх свиней і диких кабанів, які не

піддавались обробленню, що гарантує знешкодження вірусу АЧС;

піддавались обробленню, що гарантує знешкодження вірусу АЧС; продуктів тваринного походження (зі свиней), призначених для годівлі тварин або для використання у сільськогосподарських та промислових цілях, у фармацевтичних або хірургічних цілях, патологічного матеріалу і біологічних продуктів (зі свиней).

У разі підозри захворювання тварин на АЧС терміново звертайтеся до державних лікарень ветеринарної медицини та повідомляйте у Кам’янське районне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном: 050-050-6965.

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