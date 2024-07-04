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Атака по Нікополю 4 липня: кількість постраждалих збільшилася

Сьогодні 11:01
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Від ворожого удару по Нікопольщині постраждало вже семеро.

Новости Днепра про Атака по Нікополю 4 липня: кількість постраждалих збільшилася

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні, 4 липня, зранку ворог атакував Нікопольський район дронами-камікадзе та важкою артилерією. Вранці було відомо про одну постраждалу – 68-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Станом на 10:30 відомо про 7 постраждалих – жінка та 6 чоловіків. Здебільшого, у них осколкові поранення. Усім медики надають необхідну допомогу.

Деталі наслідків уточнюються.

Також, внаслідок вранішньої атаки окупантів пошкоджено 4 п’ятиповерхівки, 3 авто, магазини та спортклуб. Вибуховою хвилею зачепило газогін та лінію електропередач. 

Нагадаємо, 2 липня окупанти вдарили по центру Нікополя: загинули дві жінки, постраждали 9 людей; ввечері того ж дня ворог поцілив артилерією по Покровській сільській громаді, внаслідок чого загинуло двоє людей. 

Також, сьогодні у Дніпрі оголошено траур. Вчора під завалами багатоповерхівки, яка була наполовину знищена внаслідок російської атаки по Дніпру 28 червня, знайшли тіло ще однієї людини. Внаслідок вранішньої атаки на Дніпро 3 липня загинуло вже шестеро. 

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