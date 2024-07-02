На Дніпропетровщині керівниця пошти рік крала гроші з каси

На Дніпропетровщині судитимуть керівницю поштового відділення, підозрювану у привласненні коштів.

Жительку села Васильківка Синельниківського району Дніпропетровщини судитимуть за підозрою у привласненні коштів.

Слідчі встановили, що жінка, перебуваючи на посаді керівниці поштового відділення, протягом року в касовому звіті оприбутковувала гроші, надані за реалізацію поштових послуг, проте насправді їх не вносила. Ці кошти вона обертала на власну користь.

Їй повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років ув`язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також:

Українська

Автор: