На Дніпропетровщині керівниця пошти рік крала гроші з каси

Жительку села Васильківка Синельниківського району Дніпропетровщини судитимуть за підозрою у привласненні коштів.
Слідчі встановили, що жінка, перебуваючи на посаді керівниці поштового відділення, протягом року в касовому звіті оприбутковувала гроші, надані за реалізацію поштових послуг, проте насправді їх не вносила. Ці кошти вона обертала на власну користь.
Їй повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років ув`язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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