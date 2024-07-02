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На Дніпропетровщині керівниця пошти рік крала гроші з каси

Сьогодні 17:01
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На Дніпропетровщині судитимуть керівницю поштового відділення, підозрювану у привласненні коштів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині керівниця пошти рік крала гроші з каси

Жительку села Васильківка Синельниківського району Дніпропетровщини судитимуть за підозрою у привласненні коштів.

Слідчі встановили, що жінка, перебуваючи на посаді керівниці поштового відділення, протягом року в касовому звіті оприбутковувала гроші, надані за реалізацію поштових послуг, проте насправді їх не вносила. Ці кошти вона обертала на власну користь.

Їй повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років ув`язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині керівниця пошти рік крала гроші з касиУкраїнська

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