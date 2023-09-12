У Дніпрі демонтують понад 70 незаконних кіосків

Такі зміни анонсували у міськраді. Демонтують тимчасові незаконні споруди та рекламні конструкції.
Займатиметься цим інспекція з благоустрою та департамент з питань торгівлі та реклами. Усього приберуть з вулиць Дніпра понад 70 об’єктів. 53 об’єкти – це кіоски та інші МАФи, 7 об’єктів – рекламні конструкції.
«Серед інших рішень – надали дозвіл департаменту капітального будівництва ДМР на виконання функцій замовника на проєктування та реконструкцію певних об’єктів, – підкреслив секретар міської ради Олександр Санжара.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі підприємці намагалися без дозволу будувати дорогу до магазину.
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