У Дніпрі демонтують понад 70 незаконних кіосків

У Дніпрі масово прибирають кіоски.

Такі зміни анонсували у міськраді. Демонтують тимчасові незаконні споруди та рекламні конструкції.

Займатиметься цим інспекція з благоустрою та департамент з питань торгівлі та реклами. Усього приберуть з вулиць Дніпра понад 70 об’єктів. 53 об’єкти – це кіоски та інші МАФи, 7 об’єктів – рекламні конструкції.

«Серед інших рішень – надали дозвіл департаменту капітального будівництва ДМР на виконання функцій замовника на проєктування та реконструкцію певних об’єктів, – підкреслив секретар міської ради Олександр Санжара.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі підприємці намагалися без дозволу будувати дорогу до магазину.

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