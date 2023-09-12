Школярі Дніпропетровщини можуть отримати ноутбук безкоштовно: подробиці

Школярі Дніпропетровщини можуть отримати безкоштовно ноутбук. Для цього батьки повинні подати відповідну заяву до школи, де навчається дитина.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Нині багато дітей залишаються не тільки без доступу до якісної освіти, але й без можливості дізнатися нову і цікаву інформацію або просто поспілкуватися з друзями. Девайси для дитини – це не лише про підʼєднання до уроків, – зазначають у міністерстві.

Хто має право на першочергове отримання гаджета?

Насамперед девайсами мають бути забезпечені наступні категорії школярів:

малозабезпечені або багатодітні сім’ї;

внутрішньо переміщені діти;

діти з особливими освітніми потребами;

діти з інвалідністю;

діти, які позбавлені батьківського піклування.

Що потрібно, щоб отримати ноутбук?

Щоб “зафіксувати потребу” дитини у ноутбуці, батьки повинні написати відповідну заяву до навчального закладу, де навчається дитина.

Важливо тримати зв’язок саме зі своїм навчальним закладом, бо він вирішує, хто саме отримає комп’ютерну техніку після того, як вона потрапить до школи. Міносвіти не вирішує, хто саме отримає гаджет, і не може впливати на це рішення, – пояснюють у МОН.

Якщо отриманий ноутбук зламався?

У разі, якщо отриманий ноутбук зламався, батькам дитини необхідно звернутися до навчального закладу, який є утримувачем ноутбука. Ремонт покладається на навчальний заклад та проводиться самостійно кожною школою. Якщо ремонт неможливий або ноутбук, наприклад, загубився, у школі складають спеціальний акт списання чи втрати ноутбука.

У МОН додали, що до кінця року в школи передадуть 40 тисяч ноутбуків. У пріоритеті ті області, в яких переважає дистанційна освіта. А саме: Чернігівська; Сумська; Харківська; Луганська; Донецька; Дніпропетровська; Запорізька; Миколаївська; Херсонська; Одеська.

Девайси розподіляють пропорційно між цими областями України. У жодної з них немає пріоритету одна над одною, – зазначають в МОН.

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