Кривий Ріг планують засадити екзотичними рослинами

Про це стало відомо із тендеру опублікованого на сайті держзакупівель Prozzoro.
Криворізьке КП “Сансервіс” провело тендер на закупівлю саджанців дерев та кущів. Нещодавно відбулися торги під час яких обрали компанію, яка постачатиме рослини для комунальників.
Початкова сума, яку були готові витратити на озеленення міста – 574 тисячі гривень, але перемогу отримав ФОП, який згоден надати послуги за майже 399 тисяч гривень. Тобто вартість знизилася на 174 тисячі.
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