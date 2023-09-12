Кривий Ріг планують засадити екзотичними рослинами

Кривий Ріг збираються озеленити.

Про це стало відомо із тендеру опублікованого на сайті держзакупівель Prozzoro.

Криворізьке КП “Сансервіс” провело тендер на закупівлю саджанців дерев та кущів. Нещодавно відбулися торги під час яких обрали компанію, яка постачатиме рослини для комунальників.

Початкова сума, яку були готові витратити на озеленення міста – 574 тисячі гривень, але перемогу отримав ФОП, який згоден надати послуги за майже 399 тисяч гривень. Тобто вартість знизилася на 174 тисячі.

16 саджанців клена гостролистого;

3 саджанця сливи розчепіреної Пісарді;

2 саджанця сосни кримської;

169 саджанців спіреї японської;

89 саджанців барбариса Тунберга;

830 саджанців спіреї японської Голдфлейм.

Читайте також:

Українська

Автор: