Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кривий Ріг планують засадити екзотичними рослинами

Сьогодні 13:57
просмотров

Кривий Ріг збираються озеленити.

Новости Днепра про Кривий Ріг планують засадити екзотичними рослинами

Про це стало відомо із тендеру опублікованого на сайті держзакупівель Prozzoro. 

Криворізьке КП “Сансервіс” провело тендер на закупівлю саджанців дерев та кущів. Нещодавно відбулися торги під час яких обрали компанію, яка постачатиме рослини для комунальників. 

Початкова сума, яку були готові витратити на озеленення міста – 574 тисячі гривень, але перемогу отримав ФОП, який згоден надати послуги за майже 399 тисяч гривень. Тобто вартість знизилася на 174 тисячі. 

Новости Днепра про Кривий Ріг планують засадити екзотичними рослинами

За ці кошти до кінця жовтня мають привезти і висадити такі рослини:

  • 16 саджанців клена гостролистого;
  • 3 саджанця сливи розчепіреної Пісарді;
  • 2 саджанця сосни кримської;
  • 169 саджанців спіреї японської;
  • 89 саджанців барбариса Тунберга;
  • 830 саджанців спіреї японської Голдфлейм.

Читайте також:

Новости Днепра про Кривий Ріг планують засадити екзотичними рослинамиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині безвісти зник 77-річний дідусь: дезорієнтований та страждає на втрату пам’яті
Новини Дніпра
Сьогодні 13:45
На Дніпропетровщині безвісти зник 77-річний дідусь: дезорієнтований та страждає на втрату пам’яті

Потрібна ваша допомога!

У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв
Новини Дніпра
Сьогодні 11:00
У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв

У Дніпрі запланували зміни в роботі громадського транспорту.

Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастіше
Новини Дніпра
Сьогодні 10:27
Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастіше

Дніпропетровщина в лідерах за кількістю нових вакансій.

На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Наверх