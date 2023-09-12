Кривой Рог планируют засадить экзотическими растениями

Об этом стало известно из тендера опубликованного на сайте госзакупок Prozzoro.
Криворожское КП «Сансервис» провело тендер на закупку саженцев деревьев и кустов. Недавно состоялись торги, во время которых выбрали компанию, которая будет поставлять растения для коммунальщиков.
Начальная сумма, которую были готовы потратить на озеленение города — 574 тысяч гривен, но победу одержал ФЛП, который согласен предоставить услуги за почти 399 тысяч гривен. То есть стоимость снизилась на 174 тысяч.
За эти средства до конца октября должны привезти и высадить следующие растения:
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге судили мужчину, который убил свою бабушку.
Хорошая новость!
Еще один ведущий, часто снимавшийся в украинских шоу, записался в…
В выходные в Кривом Роге произошла авария.
Пенсионеры в Днепре могут лишиться части своих пенсий. Причина может быть в нарушении закона пенсионером, а также штрафах или алиментов. Всю пенсию не заберут, но могут отчислять не более 50% от ее суммы.
В понедельник, 11 сентября, в селе Капуловка Никопольского района произошла смертельная авария.
Появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю Лизу из Пятихаток, которую убили и изнасиловали.
Досадный инцидент произошел на инклюзивной детской площадке в Саксаганском парке.
Вот уже 10 лет жителей города радует водопад «Поріг ревучий». Это был подарок горожанам на один из Дней города. На его фоне фотографируются, делают селфи и просто любуются. Каждое лето водопад радует жителей города своей красотой.
С 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет.
Нужна ваша помощь!
В Днепре побывал посол Израиля.
Хорошие новости!
Одна из первых церквей в Днепре появилась в 1798 году. Она была деревянная и находилась на краю города. Построена была на территории фабрики для ее сотрудников, много лет была заброшена. Позже на ее месте появился каменный храм, который некоторое время…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!