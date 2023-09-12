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Кривой Рог планируют засадить экзотическими растениями

Сегодня 13:57
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Кривой Рог собираются озеленить.

Новости Днепра про Кривой Рог планируют засадить экзотическими растениями

Об этом стало известно из тендера опубликованного на сайте госзакупок Prozzoro. 

Криворожское КП «Сансервис» провело тендер на закупку саженцев деревьев и кустов. Недавно состоялись торги, во время которых выбрали компанию, которая будет поставлять растения для коммунальщиков.

Начальная сумма, которую были готовы потратить на озеленение города — 574 тысяч гривен, но победу одержал ФЛП, который согласен предоставить услуги за почти 399 тысяч гривен. То есть стоимость снизилась на 174 тысяч.

Новости Днепра про Кривой Рог планируют засадить экзотическими растениями

За эти средства до конца октября должны привезти и высадить следующие растения:

  • 16 саженцев клена остролистного;
  • 3 саженца сливы растопыренной Писарди;
  • 2 саженца сосны крымской;
  • 169 саженцев спиреи японской;
  • 89 саженцев барбариса Тунберга;
  • 830 саженцев спиреи японской Голдфлейм.

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