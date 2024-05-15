У Дніпрі та області знову запровадили аварійні відключення електроенергії

Попередньо, обмеження діють з 6:40 до 09:00!

Диспетчерський центр «Укренерго» з 6:40 до 09:00 застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, зокрема у Дніпрі та області. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Крім того, сьогодні у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Аеропорт: 33, 37;

вул. Аеродром: 32-А.

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