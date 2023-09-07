У Дніпрі підприємці намагалися без дозволу будувати дорогу до магазину

Як повідомили Інспекції з питань благоустрою, 6 вересня порушення зафіксували на проспекті Олександра Поля. Підприємці будували дорогу до магазину, хоча не мали відповідного дозволу.
На містян спеціалісти склали адміністративний протокол.
Як зазначили інспектори, перед проведенням будь-яких робіт на території загального користування необхідно отримати відповідний дозвіл у Комунальному підприємстві “Управління контролю за благоустроєм міста” Дніпровської міської ради. Це можна зробити за адресою: вул. Троїцька, 22 А, тел.: (056) 731-97-39.
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