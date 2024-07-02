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  • Житель Дніпропетровщини хотів знайти однодумців, аби вибрати на Майдані Незалежності новий “уряд”

Житель Дніпропетровщини хотів знайти однодумців, аби вибрати на Майдані Незалежності новий “уряд”

Сьогодні 11:40
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Житель Дніпропетровщини закликав до обрання "нового уряду".

Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини хотів знайти однодумців, аби вибрати на Майдані Незалежності новий

62-річний житель Дніпропетровщини шукав однодумців для участі у голосуванні за «новий тимчасовий уряд» на Майдані Незалежності в червні 2024 року. У матеріалах справи, яку розглядають в Івано-Франківському міському суді, йдеться про те, що підозрюваний здійснив ряд кримінальних правопорушень, передбачених 14 частинами різних статей КК України.

Пенсіонер підшукував собі однодумців, які разом із ним, у червні 2024 року мали б приїхати на Майдан Незалежності у Києві та проголосувати за так званий “новий тимчасовий уряд”, який би в майбутньому мав замінити нинішню чинну владу України.

Зважаючи на зібрані докази, а саме протоколи обшуку і огляду мобільного телефону, також висновки судово-лінгвістичної експертизи, чоловіку оголосили про підозру в злочинах проти національної безпеки України. Для нього обрали найсуворіший запобіжний захід – перебування під вартою, без визначення грошової застави.

Нагадаємо, жителі Дніпра планували захопити Верховну Раду, аби дестабілізувати ситуацію в країні.

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Новости Днепра про Житель Дніпропетровщини хотів знайти однодумців, аби вибрати на Майдані Незалежності новий Українська

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